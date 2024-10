Atelier de partage : Le Sénégal renforce le secteur privé avec des attentes claires pour la ZLECAf

La Chambre Consulaire Régionale de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (CCR-UEMOA), en collaboration avec le programme EU-TAF, organise un atelier de sensibilisation et de formation du 1er au 3 octobre 2024. Cet événement vise à former le personnel technique des organisations du secteur privé des huit États membres de l’UEMOA sur les barrières non tarifaires, la normalisation, la qualité, la labélisation, l’accréditation et la certification dans le cadre de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf).



L’atelier rassemble des cadres en charge des questions de normalisation, de qualité, de certification et d’accréditation, ainsi que des représentants de la CCR-UEMOA et de la Commission UEMOA. L’objectif principal est de renforcer leurs capacités face aux obstacles techniques au commerce, aux mesures SPS et aux limitations spécifiques rencontrées dans le cadre de la ZLECAf.



Depuis son opérationnalisation en janvier 2021, la ZLECAf a pour but de faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains. Toutefois, pour que ces échanges soient réellement efficaces, il est essentiel d’aborder les obstacles non tarifaires qui freinent le commerce. Cet atelier est donc une étape cruciale pour améliorer la compétitivité des acteurs du secteur privé et les aider à mieux comprendre les instruments juridiques de la ZLECAf, favorisant ainsi des produits plus compétitifs sur le marché africain.



Placée sous la présidence du Ministère de l’Industrie et du Commerce du Sénégal, cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de soutien à la compétitivité des États et du secteur privé, afin de lever les freins au commerce et d’optimiser les échanges sur le continent.