Assistance des sénégalais de l’extérieur: « Permettez nous d’accueillir nos compatriotes et de recueillir leurs doléances. » (Ndèye Satala Diop).

La députée Ndèye Satala Diop a interpellé le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur sur les limites des moyens pour accompagner les compatriotes du Sénégal. A l’en croire, les députés de la Diaspora n’ont pas l’accompagnement qu’il faut pour assister les sénégalais de l’extérieur qui les interpellent du fait de l’absence de bureaux.



« Permettez nous d’accueillir nos compatriotes et de recueillir leurs doléances», a dit la parlementaire qui s’adressait à ses pairs, ce 25 novembre, lors du vote du projet de budget du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.





El H. M. BÈYE