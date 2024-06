Assises des entreprises : Le CNP pose le débat à l’heure des politiques souverainistes du nouveau régime

Le conseil national du patronat (CNP) a tenu ce lundi une conférence de presse pour donner les orientations des assises des entreprises du Sénégal. Ces assises qui se tiendront les 27 et 28 sont inscrites dans l’agenda socioéconomique du pays et sont tenues dans un nouveau contexte marqué par l’arrivée de nouvelles autorités. Le CNP a décidé en réalité, d’innover en dégageant comme thème: « Le partenariat public-privé et le contenu local ». comment travailler ensemble et s’organiser autour de ce que les nouvelles autorités ont exprimé sur la souveraineté? Une question qui doit interpeller les entreprises du Sénégal, selon Baïdy Agne espérant que ces assises permettront aux investisseurs de recueillir la vision et les priorités du gouvernement sur la création d’emplois durables et décents, l’accroissement des flux d’investissements nationaux, l’attractivité de la destination Sénégal etc.







Antoine Ngom, également membre du CNP est revenu sur le sujet concernant le salon international des professionnels de l’économie du numérique (Sipen) qui sera l’occasion aussi, en présence du ministre de la communication et des télécoms, d’être imprégné sur les orientations des acteurs du secteur. « Il faudra, lors de ces assises, parler de l’accélération de la digitalisation. Les autorités sont à sensibiliser sur l’urgence de cette digitalisation. Déjà, il est à saluer cette politique de donner une place de choix dans leurs politiques » indique Antoine Ngom qui note la participation à ces assises, des pays de l’UEMOA qui seront massivement au rendez-vous . Ce sera un événement international. Et d’ailleurs, il y aura des stands d’exposition, des salons virtuels, des rencontres de startups et plus de 5000 visiteurs attendus. C’est un événement hybride dont il s’agira pour les autorités et autres visiteurs, de vivre dans un contexte de changement continu.





Du côté des industriels également, il s’agit de lancer cette volonté d’industrialisation en impliquant les nouvelles autorités gouvernementales à travers le thème : « La souveraineté économique, produire et consommer sénégalais ». En outre, parler des questions de la fiscalité, de la réglementation, de la durabilité et la concurrence dans le secteur industriel sans oublier l’engagement des consommateurs à favoriser la production locale. Dans ce contexte, signifient les membres du CNP avec a leur tête le président Baïdy Agne, les autorités seront invitées à faire focus sur l’accélération du processus d’industrialisation.