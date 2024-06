Assises des entreprises/ Abdourahmane Sarr, ministre de l’EPC : «L’accompagnement à travers des PPP sera au rendez-vous pour absorber des ressources »

Le ministre de l’économie, du plan et de la coopération qui a présidé ce matin l’ouverture des assises des organisations organisées par le patronat sénégalais, « cette souveraineté à laquelle l’Etat tient, ne peut être réussie sans le secteur privé ». En effet, Abdourahmane Sarr avec les ministres du commerce et de l’industrie, de la ministre de la microfinance, de la formation professionnelle, a délivré le message du premier ministre au nom de qui il a tenu son discours. « Nous sommes déterminés à capitaliser sur le dividende du secteur privé. Au nom du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, soyez rassurés que le gouvernement ne ménagera aucun efforts pour garantir un développement harmonieux de votre secteur » a déclaré Abdourahmane Sarr qui tenait ces propos devant le président du conseil national du patronat qui organisait à cet effet, la 20e édition des assises des entreprises qui interviennent cette année, dans un contexte où la question de la souveraineté est soutenue par les nouvelles autorités. Le ministre de l’économie, du plan et de la coopération ajoutera devant les plus de 5000 entrepreneurs, que « le cadre macroéconomique du Sénégal sera davantage assaini et renforcé pour une souveraineté et des marge de manœuvre budgétaire retrouvée dès cette année » a rassuré Abdourahmane Sarr.