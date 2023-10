Assemblée nationale : les femmes parlementaires francophones s'inspirent de l'expérience du Sénégal en terme de parité

Dans le cadre de la promotion des femmes parlementaires, le Sénégal va abriter pendant deux jours un séminaire du Réseau des femmes parlementaires de l'APF. Le thème choisi cette année est "Le leadership des femmes en politique."

Cette nouvelle initiative est conjointement organisée par l'Assemblée nationale du Sénégal, le Réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de l'APF avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). L'objectif est de comprendre comment le Sénégal est parvenu à atteindre la parité au niveau parlementaire et comment implanter les résultats au niveau local et dans d'autres pays.

Les résultats attendus de cette rencontre sont d'informer les élus et la société civile sur les actions qui sont prises pour améliorer la représentativité des femmes dans les processus de décision, qu'ils soient politiques ou autres et d'établir des recommandations sur les actions clef et prioritaires.



Venu présider la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal Amadou Mame Diop a fait savoir que le Réseau des femmes parlementaires depuis sa création en 2022, a contribué considérablement à la promotion de la participation des femmes à la vie politique, économique, sociale et culturelle dans nos pays respectifs. "Le Réseau a participé de façon déterminante au rayonnement des femmes dans les organisations internationales pour le renforcement de leur solidarité et de leur défense en droit humain. Le thème est d'une grande pertinence au regard des objectifs auxquels nos différentes assemblées sont confrontées en ce contexte mondial", a déclaré Amadou Mame Diop.

Il ajoute : "Ce séminaire comporte des sujets importants pour nos parlements relativement à la représentation des femmes dans les instances de décision, à leur autonomisation et à leur promotion dans différents parlements."

Poursuisant son argumentaire, le Président de l'Assemblée nationale note qu'au Sénégal des avancées réelles ont été faites dans l'implication des femmes dans la gestion des affaires politiques et la prise de décision dans les instances différentes. "Comme vous le savez, le Sénégal a adopté en mai 2010, la loi sur la parité qui a été mise en œuvre sous le magistère du président Macky Sall dès les élections législatives de 2012", dit-il.

À l'en croire, ce respect de la parité par les partis politiques, coalitions et candidatures indépendantes est devenu une condition de recevabilité des différents scrutins. Ce dispositif, explique-t-il, a permis d'avoir une représentation importante des femmes dans des fonctions électives et semi-électives. "La stratégie nationale pour la l'égalité et l'équité du genre en 2016-2026 a conforté l'engagement résolu du Sénégal", a conclu Amadou Mame Diop avant de remercier le Réseau des femmes parlementaires pour le soutien qu'il apporte à l'Assemblée nationale.

De son côté, la Représentante d'Onu-Femme, Fanta Sow, a magnifié cette initiative pertinente qui constitue une contribution très nécessaire à la participation politique des femmes. Ainsi, elle a fait savoir qu'Onu Femme marque sa disponibilité pour accompagner les femmes parlementaires.

Pour sa part, la Présidente du Réseau des femmes parlementaires de l'APF, Chantal Soucy, une étude a montré que 82 % de femmes parlementaires sont victimes d'actes de violence psychologique.

"C'est ainsi que l'Assemblée parlementaire de la Francophonie a choisi d'agir en mettant en place une politique de prévention et de gestion universelle. Les femmes sont confrontées à des obstacles pour leur participation à leur vie politique. Les femmes ont moins de moyens pour suivre une formation, de nouer des contacts et de bénéficier de ressources nécessaires pour devenir des dirigeantes performantes. C'est pourquoi il est important que les femmes soient autonomes tant financièrement qu'intellectuellement", a-t- elle souligné.