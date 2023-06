Assemblée nationale : « le pouvoir doit être convoité dans la paix et non dans la violence » (Moussa Diakhaté)

Le député Moussa Diakhaté a dans son intervention, ce 8 juin, face au ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, défendu le renforcement du micro-jardinage qui selon lui est un maillon important dans le secteur agricole. Le parlementaire a invité le ministre à davantage accompagné les acteurs qui s’activent dans le micro-jardinage. Il en a profité pour sermonner les acteurs politiques sur les récentes violences notées dans le pays.



« Le pouvoir doit être convoité dans la paix et non dans la violence. », a-t-il souligné en appelant les acteurs politiques à la retenue. Moussa Diakhaté s’exprimait à l’occasion de l’examen du projet de loi modifiant la loi numéro 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale.