Assemblée nationale: le député Mamadou Lamine Thiam pose le problème de la floraison des établissements de formation sanitaire

Le président du groupe parlementaire « Liberté, démocratie et changement », le député Mamadou Lamine Thiam a axé sa communication sur la floraison des établissements de formation en santé qui selon lui inquiète. Il a invité le ministre de la santé et de l’action sociale à y remédier. Préoccupé par la fuite de cerveau des professionnels de santé, le parlementaire a aussi interpellé le ministre sur le fait qui mérite attention et considération. Mamadou Lamine Thiam qui s’exprimait, ce 19 novembre, lors du vote du projet de budget du ministère de la santé et de l’action sociale a aussi évoqué les travaux de l’hôpital de LeDantec en invitant le ministre à clarifier sur la fin des travaux.



Dans ses doléances, il a évoqué les difficultés auxquelles le centre de santé de Kébémer fait face avec un manque criard de matériel.