Assemblée nationale : le député Abdoulaye Diop du PDS plaide pour l'accélération des travaux du cimetière de Pikine.

Le vote du budget du ministère de l'Urbanisation, du Logement et de l'Hygiène publique se déroulent au sein de l'hémicycle. Prenant la parole, le député Abdoulaye Diop du PDS a dénoncé les lenteurs de la réfection du cimetière de Pikine qui n'arrive plus à recevoir d'enterrement, car il n'y a plus d'espace. À cet effet, il a incité le ministre pour l'accélération des travaux du cimetière.



Par ailleurs, il a demandé la modernisation de la maison de Serigne Touba de Pikine. Et l'opération de désencombrement de la route de poste Thiaroye.