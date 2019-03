Assemblée nationale : Voici la lettre de démission de Madické Niang

Après avoir rencontré le Funs Club Madické NIANG « Jamm Comunity » le samedi dernier, j’avais décidé de rédiger une lettre à adresser au Secrétaire général du Parti Démocratique sénégalais PDS et une autre destinée au Président de l’Assemblée nationale pour, d’une part, démissionner de ma qualité de membre du PDS et d’autre part, de celle de député à l’Assemblée nationale.



Il importe de rappeler que je n’ai conservé mon poste de député qu’à la demande expresse de Maître Abdoulaye WADE faite en présence d’un ami commun et à la suite de l’intermédiation de Députés membres du Groupe Parlementaire Liberté et Démocratie.



Aujourd’hui, je porte à l’attention de l’opinion que je viens d’adresser au Président de l’Assemblée nationale une lettre de démission de mon poste de Député.



Je voudrais attirer l’attention suite à la déclaration publique solennelle et pleine d’émotion de Serigne Mountakha MBACKE, Khalife général des Mourides par laquelle l’illustre Guide a précisé que mon statut est supérieur à toute position politique quel qu’en soit le niveau, je ne saurais m’accrocher à un poste de député.



Fait à Dakar le 13 mars 2019



Maître Madické NIANG