Assemblée nationale : Rachid Talbi El ALAMI et le parlement marocain magnifient l’hospitalité sénégalaise et appellent pour le renforcement des liens

Après avoir atterri au Sénégal avec sa délégation, l’Honorable Député, M. Rachid Talbi El ALAMI, Président de la Chambre des Représentants du Maroc et sa délégation ont marqué leur passage à l'Assemblée nationale sénégalaise, devant les illustres députés.



M. Rachid Talbi El ALAMI a signé un beau discours très riche prônant pour le renforcement des relations amicales qui ont toujours été préservées entre le Sénégal et le Maroc.



Dans ses dits, El ALAMI semble aussi montrer toute sa satisfaction face à l’hospitalité chaleureuse qui lui a été réservée. Pour lui, le Sénégal est un pays frère. Son pays le Maroc, qui lui est solidement enraciné a aussi toujours su maintenir les liens de paix et de fraternités depuis ces anciens dirigeants.



« Nos liens nous ont toujours permis de garder la paix et de faire face à de multiples menaces dont le séparatisme, le terrorise, l’extrémisme, essayons d'en faire plus pour l'intérêt commun des deux nations », assure-t-il.