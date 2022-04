Assemblée nationale : Oustaz Alioune Sall pense que « la loi sur la parité hommes/femmes est un blocage »

Si les femmes sont bien représentées à l’Assemblée nationale, la loi sur la parité adoptée en mai 2010, sous Abdoulaye Wade, est cependant loin d’être un avantage pour les politiciennes. Au point qu’elle constitue un blocage vu ses limites dans son adéquation et sa conformité avec nos réalités. Tel est l’avis de Oustaz Alioune Sall, qui remet en cause la conception sénégalaise de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de la politique.