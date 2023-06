Assemblée nationale : La député Daba Wagnane note la non prise en compte des ressources naturelles dans le budget 2023…

La députée de la coalition Yewwi Askan wi lors des débats sur l’orientation budgétaire s’est indignée de l’absence de l’exploitation des ressources naturelles dans le budget 2023. Daba Wagnane considère que l’exploitation du pétrole et du gaz est bien importante. Mais l’orientation du budget sur la construction des infrastructures est également importante.



Une remarque de la parlementaire qui insiste sur la transparence et l’exploitation impliquant les populations. Daba Wagnane invite le ministre des finances et du budget, à réfléchir sur la prise en compte de ses remarques concernant les ressources naturelles.