Assemblée nationale : L’opposition quitte la salle au moment de la prise de parole du ministre Karim Fofana

Le courant ne passe pas entre le ministre du commerce Abdou Karim Fofana et les députés de l’opposition. Le président du groupe parlementaire de Yewwi et ses camarades se sont retirés au moment où le ministre procédait aux réponses suite aux différentes interpellations des députés. Ils annoncent qu’ils ne feront leur retour qu’après la prise de parole du ministre des finances et du budget qui va parler en dernier.