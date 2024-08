Assemblée générales du RENOPHUS : Les voyagistes privés interpellent les nouvelles autorités

Les voyagistes privés se sont réunis en assemblée générale, ce samedi 10 Août 2024, à l’Institut Islamique de Dakar. Regroupés autour d’un Regroupement National des Organisateurs Privés pour le Hajj et la Umar au Sénégal (RENOPHUS), ces derniers ont établi un rapport sur le pèlerinage à La Mecque. Cette assemblée générale ordinaire a pour but de renouveler son comité directeur, de décliner les activités déjà menées et de prévoir des propositions pour améliorer la marche du RENOPHUS.



Ainsi, les voyagistes ont tenu à énumérer les énormes difficultés qu’ils ont rencontré pendant le pèlerinage à La Mecque. Selon le colonel Moustapha Diongue, président du RENOPHUS, il s’agit du manque de transparence dans les activités, le transport aérien (départs, cherté des billets), de l’hébergement mais surtout à Mouna.



Dans ce sillage, il dénonce les conditions d’hébergement et de restauration à Mouna à savoir : l’exiguïté des tentes avec une ventilation parfois défaillante, des toilettes obsolètes et insuffisantes, une restauration dont la qualité et la quantité n’est pas en conformité avec les engagements pris par les Moutawifs. En plus de ses dysfonctionnements notés, le même cas a été constaté à Mousdalifa pour le ramassage des personnes âgées vers Mouna. Des propositions concrètes seront établies pour améliorer les conditions du pèlerinage.



Toutefois, les voyagistes demandent à être impliqués tout en lançant un appel aux nouvelles autorités afin d’aller vers des réformes beaucoup plus profondes pour un bon déroulement du pèlerinage prochain.