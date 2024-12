Assemblée générale SATA : Le syndicat autonome des travailleurs de l’ONAS trace la route vers de nouvelles conquêtes sociales

Abdou Latif Thior a également insisté sur la nécessité d’améliorer la sécurité et les conditions d’hygiène des travailleurs, soulignant que le secteur de l’assainissement reste très risqué. En réponse à ces préoccupations, un service dédié à la sécurité et à l’hygiène a été mis en place en collaboration avec la direction générale. Le secrétaire général a réaffirmé l’engagement continu du syndicat à défendre les intérêts des travailleurs et à améliorer leurs conditions de travail. Il a également salué la volonté de l'État et du régime actuel de maintenir un dialogue social constructif, notamment à travers des organes comme le Haut Conseil, visant à apaiser le climat social au sein des entreprises et à l’échelle nationale.