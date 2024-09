Assemblée Nationale : La députée Fanta Sall déplore le silence sur d'autres promesses du régime lors des débats sur la dissolution du HCCT et du CESE

Lors des discussions à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi n°11 visant à dissoudre le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), la députée Fanta Sall, membre de l’APR a pris la parole pour souligner plusieurs promesses du régime qu'elle estime ignorées. Son intervention a permis de mettre en lumière des préoccupations sociales et sécuritaires qui, selon elle, nécessitent une attention urgente.





Fanta Sall a interpellé ses collègues parlementaires et le gouvernement sur le manque de considération pour d'autres engagements pris par le régime en place. Elle a demandé l’introduction de sujets sensibles tels que l'homosexualité, un thème qui divise profondément l'opinion publique dans le pays, mais qui, selon elle, mérite d'être discuté de manière transparente au sein de l'hémicycle.



Outre les questions sociétales, la députée a également mis l'accent sur la réduction du coût de la vie, un problème récurrent pour la majorité des Sénégalais. Selon elle, les efforts du gouvernement pour alléger les charges des ménages et lutter contre l'inflation sont insuffisants. Elle a également pointé du doigt l'insécurité, qu'elle considère comme une menace croissante pour la stabilité du pays et le bien-être des citoyens.



Fanta Sall a évoqué la situation précaire des marchands ambulants, un groupe souvent marginalisé qui fait face à de nombreuses difficultés, notamment en raison des mesures restrictives et du manque de soutien public. Elle a appelé à des politiques plus inclusives qui prendraient en compte les réalités vécues par ces travailleurs informels, afin de leur offrir des conditions de vie et de travail plus dignes.