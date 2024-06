Assemble nationale / DOB: Le ministre Cheikh Diba et ses collaborateurs ont déserté l’Assemblée

Au moment où ces lignes sont écrites, les services du ministère des finances et du budget ont déserté l’Assemblée nationale. En effet, après la réunion du bureau de l’Assemblée nationale, les députés ont majoritairement voté l’annulation de la séance d’orientation budgétaire (DOB). Selon le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, le premier ministre qui ne veut pas se soumettre à l’exercice de la déclaration de politique générale, ne respecte pas l’institution qu’est l’assemblée nationale. Le ministre Cheikh Diba et ses collaborateurs du département du ministère des finances et du budget ont quitté l’Assemblée nationale, laissant les députés procéder à la clôture de la session ordinaire unique 2023-2024 avec le ministre du travail.