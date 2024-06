Assainissement de la presse : Le ministre de la communication annonce la publication prochaine de la liste des médias officiellement reconnus

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique qui présidait ce mardi la journée de réflexion, médias liberté de presse, lanceurs d'alertes et la sécurité des journalistes, a manifesté la volonté du gouvernement du Sénégal, d’assainir le secteur de la presse. Ce dernier qui fait l’actualité ces derniers jours, devra bénéficier d’un « Ndeup » si l’on se fie aux propos du ministre Alioune Sall.



En présence du Haut-Commissariat sur les Droits Humains et le Centre d’Information des Nations Unies que le ministre informe que le nouveau gouvernement et les partenaires des médias mettront tout en œuvre pour garantir une plus grande transparence de la gouvernance du secteur des médias.



Ainsi, il s’agira dans cette perspective de transparence et d’assainissement, de publier la liste des médias officiellement reconnus par les services de l’Etat », a informé le ministre de la communication et de l’économie numérique.