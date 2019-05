Assainissement : L’ONAS lance le projet de 1000 latrines familiales et édicules publics à Khondiogne.

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) a lancé ce vendredi le projet de construction de latrines familiales et édicules publics. Bénéficiaire de la première phase de ce projet, le village de Khondiogne vient ainsi d’étrenner sa première toilette familiale à chasse manuelle. Circonscrit sur un période de quatre mois, ce programme d’assainissement va permettre d’ériger au total 1000 latrines familiales, 20 édicules publics à Tattaguine, Diouroup et Colobane.



Appréciant à juste titre cet ouvrage, Mme Ndèye Nguénar Mbodj, préfet du département de Fatick, a estimé que cela va non seulement améliorer le cadre de vie et l’hygiène publique, mais aussi influera en faveur du maintien des filles à l’école. En outre, l’autorité administrative considère que le projet constitue une aubaine pour dénicher la main-d’œuvre locale, par conséquent réduire le taux de chômage dans cette localité.



Pour sa part, M. Lansana Gagny Sakho, Dg de l’Onas et représentant le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, a vivement invité les populations locales à faire un bon usage de ses services sociaux de base qui influeront de manière significative sur le maintien des filles à l'école.



Pour rappel, l’État du Sénégal a injecté 775.000.000 Fcfa pour la construction de 2.000 latrines familiales, 2.000 lave- mains et 40 édicules publics.