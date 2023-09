Arrondissement des Agnam : Farba Ngom équipe les 56 ASC du Bosséa et dégage une subvention de plus de 11 millions de Francs Cfa

Pour le deuxième jour des 48h d’activités de la jeunesse du Bosséa dans l’arrondissement des Agnam, le député-maire Farba Ngom a procédé à la distribution de jeux de maillots et de ballons aux 56 ASC qui se trouvent dans les 7 zones des communes de Dabia, de Thilogne, de Agnam Civol et de Oréfondé.



Ils étaient des centaines de jeunes à envahir l’hôtel de la ville des Agnam où s’est déroulée la cérémonie de remise en présence du sous-préfet de l’arrondissement des Agnam, Mamadou Bâ, du maire de Oréfondé Amadou Yaya Bâ et du maire de Dabia, Abdoul Yaya Kane.



Le coordonnateur de l’Apr dans le département de Matam, par ailleurs, secrétaire national chargé de l’organisation et de la mobilisation, a saisi l'occasion de cette forte présence de jeunes, pour les sensibiliser sur le fair-play dans les activités sportives communément appelées « Navétanes ».



Dans la foulée, le maire Farba Ngom a dégagé une enveloppe globale de plus de 11 millions pour ces ASC qui auront chacune 200.000 francs CFA. Les huit qui se trouvent dans la commune des Agnam, comme à l’accoutumée, auront 300.000 supplémentaires...