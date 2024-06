Arrondissement de Méouane: Les populations impactées par les ICS crient leur colère et maintiennent leurs barricades

À Ngakham2, Ngomène, Gade, Ndiané, Ndiakhaté, Ndomor, Dayamber etc, les populations impactées par les Industries Chimiques du Sénégal crient leur détresse.



Plusieurs maux gangrènent leur quotidien du fait de l'installation des ICS dans cette zone. Selon elles, ces maux ont pour noms: appauvrissement des terres, prolifération de certaines maladies, entre autres. Et en plus, les ICS refusent, disent-ils, de s'acquitter de ces dettes liées aux indemnités qui doivent revenir aux paysans qui avaient donné leurs terres pour des opérations de sondage.



Les habitants des villages précités interpellent l'État central sur cette situation qui " n'a que trop duré...". Pour l'instant, ils ont décidé de maintenir le blocus sur les installations de cette société empêchant la poursuite des activités minières...