Arrêté puis relâché par la police de Pikine, le Dr Cheikh Dieng n’abdique pas : « Nous allons continuer à résister à la confiscation des suffrages des sénégalais »

La marche de protestation de la victoire de Benno Bokk Yakaar dans le département de Pikine par l’ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao et ses partisans de la coalition Wallu Sénégal, ne sera pas visiblement la dernière, car n’ayant pas eu l’effet escompté.



Le candidat « malheureux » de la coalition Wallu Sénégal qui disputait le ffauteuil de maire de la ville de Pikine, s’est finalement retrouvé arrêté par la police de Pikine. Le motif serait d’avoir défié l’autorité en organisant la manifestation et participé à un trouble à l’ordre public pour contester la victoire de Timbo qu’il estime illégale.



En effet, le préfet de la ville de Pikine avait interdit la manifestation en même temps que celle qui avait été organisée par les jeunes de Benno. Mais le Dr Cheikh Dieng se désole : « Le préfet est à l’origine des troubles que nous avons vécus aujourd’hui dans le département de Pikine. La coordination de l’opposition a voulu organiser une marche qu’il a interdite pour des motifs fallacieux. Les jeunes ont riposté et les forces de l’ordre ont voulu enlever les leaders sans raison. La marche est un droit constitutionnel. Mais nous reviendrons la semaine prochaine et continuerons à marcher jusqu’à ce que ce régime abandonne de confisquer les suffrages des sénégalais. » Pour l’ancien maire libéral, leur plan d’action dans ce sens va se poursuivre.



La députée Mame Diarra Fam, venue apporter son soutien au maire, déplore la tournure des évènements et dit regretter parallèlement ce contentieux entre les deux maires toujours en suspens.