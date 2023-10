Arrêt des activités du Grand Train du Sénégal : « Nous voulons travailler. C’est pourquoi nous interpellons notre ministre de tutelle Mansour Faye . » ( Mor Sall , SG SNTS / SA )

Le syndicat National des Travailleurs des Grands Trains du Sénégal a fait face à la presse ce mardi à Rufisque . Lors de cette rencontre avec la presse le SNTS est largement revenu sur les difficultés dont font face les travailleurs depuis 2019 . Selon le SG dudit syndicat, Momar Sall , « Depuis novembre 2019. Le petit train bleu de la banlieue est mis à l’arrêt temporaire d’exploitation . Avec la nouvelle politique de l’Etat , il a été retenu en tenant compte de la directive qui est la création d’une société de patrimoine hors TER , la société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal /Sa ; La mise en place de la Société d’Exploitation des Grands Trains du Sénégal /sa . Cependant, aux fins de la continuité de la mission de service public et sur la validation des pouvoirs étatiques, GTS devrait assurer une mission de complémentarité avec le Train Express Régional , assure le trafic des voyageurs à l’intérieur du pays et le trafic national de marchandises… Malgré la situation difficile et assez compromettante que nous vivons depuis l’arrêt de nos activités, nous avons toujours soutenu l’Etat dans ses différents projets de relais du chemin de fer . Pour preuve cette année, afin de limiter les embouteillages et les accidents pendant le grand Magal de Touba et le Gamou de Tiwaone, a pu assurer , l’acheminement de milliers de pèlerins en toute sécurité avec les conforts nécessaires ». Mais malheureusement pour ces travailleurs, les activités ont été encore interrompues après ces deux événements religieux. A l’en croire le SG du SNTS , le doute s’installe à nouveau au niveau de l’entreprise et inquiète les travailleurs. « Nous voulons travailler. C’est pourquoi nous interpellons notre ministre de tutelle Mansour Faye . Nous voulons une solution définitive afin que le GTS/sa puisse jouer sa mission de service public. Nous n’acceptons plus cet arrêt qui ne se justifie nullement et nous exigeons aussi la désignation d’un nouveau directeur, car l’ancien a été remercié depuis un mois », a annoncé Momar Sall , le secrétaire général du syndicat National des Travailleurs des Grands Trains du Sénégal.