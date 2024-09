Arrestation du DG de SITMA Badou Ndiaye : la douane lui réclame une somme de plus de 26 milliards de Fcfa

Selon des informations de Dakaractu, la Douane réclame la somme de 26.947.868.810 FCFA à l'homme d'affaires, Alioune Badara Ndiaye dit « Badou ».



En effet, le directeur général de la société de transit SITMA a été arrêté avant d'être déféré hier au Parquet. L'infraction porte sur une importation sans déclaration de marchandises prohibées. D'après nos sources, la Douane avait reçu des informations sur cette affaire, et un signalement a permis de déceler des pratiques consistant à des règlements de droits et taxes par le biais de chèques entachés de faux, de chèques DODP, d'obligations cautionnées inapplicables aux déclarations en détail impliquant le sieur Badou Ndiaye. Ainsi, l'infraction a eu lieu sur la période allant de 2019 à 2023 et porterait sur un montant global en termes de liquidations douanières de 11 006 719 930 de FCFA.



Face aux enquêteurs, le mis en cause a préféré garder le silence. Arrêté, puis placé en garde à vue, il a été déféré hier au Parquet. Il risque une peine d'emprisonnement de 5 ans pour les infractions visées.