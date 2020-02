Arbitrage Africain : La FIFA annonce la création d'un groupe d'arbitres professionnels financé en partenariat avec la CAF.

« Les arbitres doivent être hors de tout doute et pour cela, nous devons les protéger », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors du séminaire historique sur le développement des compétitions et infrastructures Africaines (Maroc)







« Nous allons recruter 20 des meilleurs arbitres africains de la FIFA, les professionnaliser et leur confier des contrats professionnels permanents. Ils devraient être les gardiens des règles de notre jeu et nous devons les protéger et les rendre totalement autonomes. », a annoncé Infantino.







Pour la mobilisation des investissements, «La FIFA et la CAF réuniront un panel de partenaires et un fonds minimum de 1 milliard USD pour réaliser des investissements infrastructurels solides et durables en Afrique… Nous élaborons une proposition visant à mobiliser 1 milliard USD pour construire au moins un stade de haut niveau dans chacun des pays des 54 associations membres de la FIFA et de la CAF », a ajouté le président de la FIFA.