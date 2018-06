Après une dispute avec son mari : une femme tente de s’immoler par le feu à «Ngor virage»

Une femme a tenté de s’immoler par le feu, hier, aux alentours de 13 heures à «Ngor Virage», non loin du restaurant «Casino». La scène s’est passée très vite. A en croire des témoins, la dame est descendue tout d’un coup d’un véhicule avant de s’asperger d’essence et d’allumer le feu. La dame, qui s’est disputée avant avec son mari, est descendue de leur voiture, essayant ensuite de mettre un terme à sa vie. La jeune dame, âgée de 30 ans, a pour nom de famille «Hanne» et habite à Mbour. Et selon l'as, ce n’est pas la première fois qu’elle tente de se suicider. Elle est actuellement internée à l’hôpital Principal de Dakar. Son état se stabilise, selon les dernières nouvelles. Juste préciser que n’eût été l’intervention des gendarmes, son mari allait être lynché par une foule qui ne comprenait pas grand-chose de la tournure des évènements.