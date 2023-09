Après avoir défié Macky Sall et annoncé sa candidature, Mame Boye Diao porté en triomphe par ses militants

Tout va très vite en politique ! Et pour cause, quelques instants après avoir annoncé en grande pompe à travers une conférence de presse, sa candidature à la présidentielle de 2024, Mame Boye Diao, a été limogé par le chef de l'État, de son poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC.) Mais, avant cela, il s'est offert un immense bain de foule devant un hôtel de la place où il avait convoqué ses militants pour leur faire part de son intention de briguer un mandat présidentiel. La campagne semble déjà lancée pour le maire de Kolda dont le nom a été énergiquement scandé…