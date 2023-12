Application de l’ordonnance réintégrant Sonko: « Que les juges (..) demandent à ce que Ousmane Sonko soit rétabli dans ces droits » (Me Ciré Clédor Ly)

Dans son face à face avec la presse, ce 19 décembre, suite à son éconduction de la Direction générale des élections (Dge), l’avocat de l’opposant Ousmane Sonko a appelé la justice à prendre ses responsabilités pour l’application d’une décision émanant de ces instances en l’occurrence le jugement ordonnant le réintégration de son client Ousmane Sonko dans le fichier électoral.



« Que les juges prennent leurs responsabilités et qu’ils demandent à ce que Ousmane Sonko soit rétabli dans ces droits ou qu’ils en tirent les conséquences et déclarent Ousmane Sonko candidat à l’élection présidentielle de 2024. Ils en ont le pouvoir, la loi leur en donne la possibilité et aussi Ousmane Sonko déposera un dossier qui sera conforme à tout ce qui est dit », a indiqué le conseil qui, en compagnie du mandataire de l’opposant, Ayib Daffé et l’huissier de justice avait tenté d’accéder, durant l’après midi de ce mardi, aux locaux de la Dge en vain. Pour l’avocat, la justice et la communauté internationale ne doivent pas rester sans rien faire de ce dossier concernant la participation de Ousmane Sonko à la présidencielle de 2024.



« La justice c’est l’équilibre. Quand une société se fissure c’est la justice qui la recolle», a dit Me Ciré Clédor Ly qui invite toutefois autorités et leaders d’opinion à élever la voix.