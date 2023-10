Antoine Félix A. Diome quittant le MINT: «Je quitte ce ministère avec le sentiment d’avoir travaillé loyalement pour le Sénégal et pour le chef de l’Etat, Macky Sall »

Antoine Félix Abdoulaye Diome a vécu ses dernières heures devant le personnel de son département en tant que ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Celui qui a passé les trois dernières années à la tête de ce département au rôle régalien, a ainsi passé les dossiers à son successeur, Me Sidiki Kaba, ancien ministre des forces armées. Le nouveau ministre du pétrole et des énergies, lors de la cérémonie de passation de service a remercié le Président Macky Sall qui lui a donné l’opportunité de travailler à la tête du ministère pendant 36 mois. « Je tiens à magnifier encore toute ma gratitude au chef de l’Etat qui m’a permis de servir mon pays durant trois ans. Je rends grâce à Dieu et je salue cette confiance renouvelée du président de la République » a déclaré le successeur de Aïssatou Sophie Gladima, ancien ministre du pétrole.



Au personnel du ministère : « Je ne cesserai de louer votre travail acharné. Après trois années passées avec vous, je quitte le ministère avec le sentiment d’avoir travaillé loyalement auprès de vous, pour le Sénégal et pour le chef de l’Etat, Macky Sall » a-t-il martelé dans la salle pleine à craquer.



C’est le moment pour le ministère sortant de passer en revue quelques réalisations. Mais également, de louer les qualités de son successeur qu’il connaît bien pour avoir travaillé avec lui pendant plusieurs années. « J’ai des relations anciennes, cordiales et rassurées avec vous. Partout où vous êtes passé, vous avez laissé des traces indélébiles. Je peux vous appeler, le ministre des ministères de souveraineté. Vos conseils à mon égard ne m’ont jamais fait défaut. Vous avez un personnel dévoué, loyal et professionnel. Le chef de l’Etat vous confie la colonne vertébrale de l’Etat » dira Antoine F. À Diome qui se rappelle des séance de travail par la profondeur des analyses faites par Me Sidiki Kaba.



Pour terminer, le ministre de l’intérieur sortant remercie encore tout le personnel et salue son sens très élevé du travail bien fait.