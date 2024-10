Anta Babacar Ngom, Coalition "Sam Sa Kaddu" : « Les Sénégalais ont reconnu qu’ils se sont trompés »

Dans son intervention ce vendredi à côté de ses camarades de coalition, la présidente du mouvement ARC rappelle devant les militants « cet objectif et la mission qu’ils ont pour le Sénégal ». D’après Anta Babacar, c’est « une nouvelle génération de politiques sénégalais qui veulent apporter le changement et faire barrage à ceux qui ne respectent pas leur parole ». Membre de la coalition Sam Sa Kaddu, Anta Babacar Ngom dit reconnaître que les sénégalais ont regretté d’avoir choisi une équipe notamment Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye qui, selon elle, « ne maîtrisent pas le socle d’un Etat pour résoudre les problèmes des sénégalais ». Lors de la présentation de la coalition dont la tête de liste est Barthélémy Dias, la candidate malheureuse à la dernier élection invite à voter pour la coalition « Sam Sa Kaddu » qui va assurer le contrôle de l’action du gouvernement et jouer le rôle de contrepouvoir dit-elle, comme le veut l’actuel premier ministre, Ousmane Sonko.