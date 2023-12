Annulation de la radiation de O. Sonko: Me Elhadj Diouf annonce un pourvoi en cassation de l’Etat du Sénégal

Après la décision du juge du tribunal d’instance hors classe de Dakar, Racine Thior qui annule la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales, l’Etat compte se pourvoir en cassation. C’est l’annonce faite part l’avocat, Me Elhadj Diouf: « Nous allons vers un pourvoi en cassation » a déclaré l’avocat qui faisait face à la presse à la fin de l’audience qui n’a duré que quelques minutes.







Me Elhadj Diouf a par ailleurs décrié cette attitude de certain membres de l'ex-Pastef qui estimaient que « les juges ne sont pas indépendants ». « Aujourd'hui, il est heureux de constater que ce sont ces mêmes personnes qui saluent et applaudissent ces décisions venant de ces magistrats qui sont intégres et honnêtes » conclut l'avocat de l'Etat.











Cheikh S. FALL