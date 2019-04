Angers - Rennes (3-3) : Mbaye Niang buteur et passeur décisif face aux angevins

Mbaye Niang a marqué un but de la tête samedi lors du match nul du Stade Rennais contre Angers (3-3) pour la 31ème journée de Ligue 1 française. L’international sénégalais a dévié de la nuque un coup franc de Bourigeaud (59ème), avant de céder sa place à Eduardo Camavinga (89e). L'attaquant de Rennes fait partie des meilleurs buteurs sénégalais des Championnats européens cette saison, avec 10 réalisations toutes compétitions confondues.





Côté angevins, les sénégalais Cheikh Ndoye et Pape Djibril Diaw étaient les grands absents du onze de départ, mais aussi de la feuille de match entre Angers et Rennes (3-3). Il y a d'abord eu ce but magnifique de Ben Arfa, quand il a martyrisé le milieu angevin pour ouvrir le score après un une-deux avec Mbaye Niang (35e). Et puis les supporters angevins ont assisté au premier but en L 1 de Jeff Reine-Adélaïde, d'une frappe du gauche puissante (47e). Cinq minutes plus tard, Bahoken marquait son 10e but en L 1 sur un centre parfait de l'ancien d'Arsenal.



Rennes a de la ressource et égalisait par Niang, avant de passer devant sur un penalty de Ben Arfa, après une sortie ratée de Butelle qui avait percuté André (75e). Mais le premier doublé de Ben Arfa depuis son dernier match avec le PSG en avril 2017 a été éclipsé par celui de Reine-Adélaïde, qui était là pour tromper Koubek de la tête sur le dernier corner angevin (90e+3). Rennes, qui voulait se replacer dans la course à l'Europe, a été freiné dans un match spectaculaire et à rebondissements.