Amsatou Sow Sidibé, président CSDH: « Il y’a des règles que l’Etat doit respecter pour des élections inclusives et transparentes »

La présidente du comité sénégalais des droits de l’homme (Csdh) s’est exprimé cet après-midi à l’occasion de la conférence publique sur le thème: « Élections et Droit de l'Homme : rôle des Institutions Nationales des Droits de l'Homme ( INDH ) et des Organisations de la Société civile ( OSC ) ». Au cours de cette rencontre, Amsatou Sow Sidibé appelle les acteurs politiques à respecter les lois et règlements pour une meilleure préservation des droits de l’homme. « le droit international dit que l’Etat est responsable de de la réalisation des droits civils et politiques. On est en matière électorale et il y a des règles et des principes que l’Etat doit respecter. Ce que nous pouvons, c’est de demander à l’Etat de respecter et de faire respecter ces lois et règlements notamment en matière électorale. Une fois que c’est fait, les bases d’une élection pacifique sont posées » a estimé le Pr Amsatou Sow Sidibé, présidente du Comité Sénégalais des Droits de l'Homme ( CSDH ) qui est en partenariat avec le Think Tank Africajom Center et le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH/BRAO), pour débattre autour du thème sur l’organisation des élections législatives et la transparence attendue.