Amsatou Sow Sidibé, Pdt CSDH : « les défis à relever sont nombreux, mais pas insurmontables »

Le professeur d’université, Amsatoy Sow Sidibé a pris fonction ce lundi 24 juin 2024 à la présidence du Comité sénégalais des droits de l’homme (CSDH). Prenant la parole pour présenter son ordre du jour, le successeur de l’avocat Pape Sène reconnaît avoir pris conscience de la responsabilité qui l’attend. « Je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge de conduire le Comité sénégalais des droits de l’homme au plus haut rang des institutions pour la défense et la préservation des droits humains, tant sur le plan africain qu’international » dit-elle.



Très regardante et exigeante sur les droits humains, la femme de droit rassure les organisations de société civile qui promet de faire respecter les grands principes des droits humains indivisibles, inaliénables et interdépendants. Leur universalité l’exige, et la mondialisation nous y contraint. « Le Comité sénégalais des Droits de l’Homme renouvelle son engagement à poursuivre sa coopération avec les institutions de la République, les organismes nationaux et internationaux, les instances judiciaires, les procédures spéciales, le mécanisme de l’EPU (examen périodique universel) » lance-t-elle.



Ainsi, elle rappelle que « les défis à relever sont donc nombreux, mais pas insurmontables aux côtés d’une équipe qui, j’en suis sûre, sera engagée et déterminée à mes côtés. Dès aujourd’hui, nous nous mettrons au travail avec comme mot d’ordre cette devise qui nous est devenue si chère << jub jubal jubanti » confie madame Sidibé.