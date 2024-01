Aminata Touré aux 7 sages du conseil constitutionnel : « Je ne les appelle pas sages, mais des membres… jusqu’à ce qu’ils fassent preuve de sagesse »

La présidente du mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance (MIMI 2024) n’a toujours pas digéré ces plus de 19.000 doublons à compléter pour passer le cap des parrainages. Elle vient d’ailleurs de déposer par le biais de son mandataire national, le complément de parrains.



Par la même occasion, Aminata Touré, membre du « collectif des candidats spoliés de leurs parrainages » mis sur pied pour fustiger la méthode entreprise par le conseil constitutionnel, s’est adressé aux 7 sages du conseil constitutionnel en ces termes: « Nous attendons qu’ils fassent preuve de sagesse. Je ne peux que les appeler membres simplement, jusqu’à ce qu’ils fassent preuve de sagesse. Et cette sagesse aujourd’hui, c’est qu’ils arrêtent ce processus qui n’a aucun sens. Il est tout sauf rationnel » dénonce -t-elle en faisant allusion au mode de sélection lié au parrainage.



La présidente de Mimi 2024 était accompagnée de Aly Ngouille Ndiaye, Cheikh Abdou Bara Dolly, et d’autres membres du collectif dit des « candidats spoliés de leurs parrainages » qui pour rappel, a déposé un recours sur la table du président du conseil constitutionnel.