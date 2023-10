Aminata Touré, Mimi 2024 : " J'accuse Macky Sall et Amadou Bâ ... "

La candidate de la coalition Mimi 24 a attaqué frontalement le président de la République et le Premier ministre. En conférence de presse ce dimanche, Aminata Touré les accuse de manque de compassion et de considération. Elle argue : " J'accuse le Pr et le Pm de manquer totalement de compassion à nos jeunes qui meurent dans les océans. Il n'y a pas de conseils interministériel et de conseil présidentiel pour endiguer ce fléau qui decime notre jeunesse" regrette Mimi Touré.



Ainsi, elle ajoute que " je m'indigne de l'indifférence sur le coût cher de la vie que le gouvernement accuse le coup international."



S'adressant au président de la République, elle grogne. "Il devrait avoir pitié de dépenser les deniers publics en kérosène et carburant. Ils sont en campagne déguisée alors que toutes les activités de l'opposition sont interdites et pis les rassemblements du F24 sont formellement interdits. C'est de l'arrogance d'État qu'on note dans le gouvernement de Amadou Bâ..."



S'adressant au Premier ministre, candidat de Benno Bokk yaakaar, elle décote ses flèches " Amadou Bâ n'a jamais participé un combat politique, ni syndical encore moins de participer à un sit-in. Cette campagne déguisées est irresponsable par rapport au contexte de l'heure" dit-elle.