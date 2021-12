Amélioration de la condition militaire : généralisation de l’Indemnité Représentative de Logement (IRL)

Le Chef de l’État Macky Sall, Président de la République, a signé hier, mercredi 29 décembre 2021, le décret modifiant le décret No 2006 -772 /PR /MFA du 14 août 2006, relatif aux conditions d’attribution de logement aux militaires ainsi que sur les modalités de paiement de l’Indemnité Représentative de Logement (IRL), modifié. Une annonce qui a été faite par le ministre des Forces Armées Sidiki Kaba lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel an. En effet, le Chef de l’État a pris la décision de généraliser l'indemnité représentative de logement, désormais versée aux conjoints militaires distinctement, aux veuves, veufs et célibataires ayant au moins un enfant à charge. « C’est une mesure spécifique et salutaire qui consacre la généralisation de l’IRL pour l’ensemble des personnels des Forces armées. Elle vient corriger une « discrimination faite aux personnels féminins », conformément à la réforme du Code de la famille. Désormais la notion de père de famille n’est plus prise en compte dans l’attribution de l’IRL. Ainsi, l’IRL est dorénavant versée aux conjoints militaires distinctement, aux veuves et veufs ainsi qu'aux célibataires ayant au minimum un enfant en charge », a notamment annoncé le ministre.