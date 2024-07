Amadou Kane, ancien ministre des finances: « Baba Diao était très sensible à la cause des personnes démunies »

La levée du corps du défunt de celui qui a été parmi les plus grandes fortunes en Afrique francophone s’est déroulée ce matin en présence d’autorités venues de tous bords du Sénégal pour un dernier adieu. Baba Diao Itoc, puisqu’il est généralement connu de l’espace public à travers cette appellation, est décédé ce mercredi et c’est le Sénégal qui perd, selon tous les témoignages, un grand homme qui a rendu service à l’économie sénégalaise. Parmi ceux qui ont marqué par leur présence cette cérémonie funèbre de levée du corps à l’hôpital principal de Dakar, Amadou Kane, ancien ministre des finances. Ce que retient ce dernier de celui qu'il a connu et cheminé dans le domaine de la banque, « c’est la générosité et cette sensibilité envers les personnes qui sont dans le besoin ».