Amadou Ba sur sa trajectoire politique et son engagement auprès du Président Macky Sall. " Je ne suis pas un nouveau dans la politique...Pourquoi j'ai décidé de soutenir le Président Macky Sall?"

Répondant aux questions de notre consœur de la 7TV, le Premier ministre Amadou Ba de revenir sur son engagement personnel auprès du chef de l'État. " J'ai travaillé jusqu'à être directeur des impôts sans connaître le Président Macky Sall... En 2012, il est venu au pouvoir sans mon soutien. Après, il m'a nommé ministre de l'économie et des finances, jusqu'à présent j'avais pas un engagement politique...Je faisais pas de la politique et j'ignorais les lieux de rencontre des militants de l'Apr. Donc, à titre personnel, quand un homme fait tout ça pour toi, même s'il ne veut pas, tu dois le soutenir jusqu'au bout", a-t-il indiqué en wolof.



" Il m'a appelé sur le plan politique en me demandant de venir le soutenir. Je pouvais créer un mouvement de soutien mais j'ai décidé d'adhérer dans son parti. Entre 1994 et 2000, j'ai adhéré au parti socialiste, donc je ne suis pas un nouveau dans la politique. De 2000 à 2012, le président Wade était là, j'ai travaillé loyalement comme un haut fonctionnaire, je n'ai pas adhéré au Pds....Le Président Macky Sall m'appelle, j'accepte de venir mais il n'y a pas de demi -mesure...Tout d'abord je l'ai observé en tant que directeur général des impôts, j'ai vu sa sensibilité politique, sa sensibilité sociale et son engagement pour le développement... Sur le plan fiscal, il a donné de nouvelles orientations avec la baisse de l'impôt des salariés, c'était une première. Le code général a été davantage simplifié...Cela m'a marqué parce que ça recoupe ma vision et ma propre conviction", a-t-il ajouté.



Revenant en long et en large sur le " Yoonou Yokuté", puis le PSE, Amadou Ba se veut un peu plus clair. " Moi, j'ai toujours cru que pour le développement du Sénégal, il faut un homme qui a une vision à long terme...En 2016, j'ai décidé de soutenir le Président Macky Sall pour sa vision pour le Sénégal...". Amadou Ba a aussi mentionné l'honneur que le chef de l'État lui a fait en l'intégrant dans le secrétariat exécutif de l'Apr et en le choisissant comme tête de liste à Dakar au moment où Moustapha Niass était choisi à Kaolack et Feu Ousmane Tanor Dieng à Thiès...