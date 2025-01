Aly Sall, le Roi des Machettes de la Petite-Côte : Une Épopée de Terreur qui le Mène vers 7 Ans de Prison

La salle du tribunal de grande instance de Mbour était bondée ce jour-là, attirant une foule avide d’assister au procès d’Aly Sall, un jeune homme de 21 ans accusé de semer la terreur sur la Petite-Côte. Selon L’Observateur, cet individu, décrit comme le cerveau d’une bande de malfaiteurs, est poursuivi pour agressions violentes et vols en série ciblant principalement les conducteurs de motos Jakarta.







Malgré ses dénégations à la barre, le procureur a requis une peine de 7 ans de prison, estimant que les preuves contre lui sont accablantes.







Un parcours de violence et de sang







Tout commence dans la nuit du 26 au 27 décembre 2024, dans les rues animées de Saly Portudal, lorsque Aly Sall et ses deux acolytes, Fara et Rass, interceptent un commerçant étranger, Moustapha Ramadan. Armés de machettes, ils le rouent de coups, le dépouillent de 300 000 francs CFA, ainsi que de son téléphone iPhone Pro Max 1T, avant de disparaître dans la nuit.







Malgré les cris de détresse de la victime, les passants, terrifiés par la brutalité des agresseurs, n’ont pas osé intervenir. Laissé pour mort, Moustapha Ramadan sera transporté d’urgence à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, où il recevra des soins intensifs.







Deux heures plus tard, les malfaiteurs récidivent à Bienvenue Saly, ciblant cette fois le conducteur de moto Jakarta, Moussa Dème. Le jeune homme est violemment attaqué et traîné sur plusieurs mètres avant qu’un des agresseurs ne s’échappe avec sa moto et son téléphone.







Un héros blessé dans un acte de bravoure







Alerté par les cris, un autre Jakartaman, Dieylani Goudiaby, intervient pour sauver Moussa Dème. Mais sa bravoure lui coûte cher : il est rapidement maîtrisé, blessé grièvement à coups de machette, et poursuivi par les bandits alors qu’il tente de fuir. Ce n’est que grâce à l’intervention d’autres conducteurs de Jakarta que Dieylani et Moussa ont échappé à une issue fatale.







La chute du chef de gang







Aly Sall, abandonné par ses complices qui ont pris la fuite, est intercepté à Gandigal après une course-poursuite menée par des Jakartamen déterminés à mettre fin à son règne de terreur. Livré à la police du commissariat urbain de Saly Portudal, il est placé en détention.







Un passé criminel lourd







Lors de son procès, Aly Sall a nié toutes les accusations, attribuant les crimes à ses deux complices en cavale. Pourtant, L’Observateur rapporte que le jeune homme, déjà condamné par le passé pour des faits similaires, ne convainc pas le tribunal. Retrouvé en possession d’une arme de 5e catégorie, il prétend que celle-ci appartient à ses complices.







Pour le procureur de la République, ces arguments ne tiennent pas. « Sa culpabilité est indéniable », a-t-il affirmé, avant de requérir une peine de 7 ans de prison ferme, citant les précédentes condamnations du prévenu et la gravité des actes commis.







Un verdict attendu avec impatience







Le procès d’Aly Sall illustre la détermination des autorités judiciaires à sévir contre les bandes criminelles qui mettent en danger la sécurité des citoyens de la Petite-Côte. Si le tribunal suit les réquisitions du procureur, Aly Sall pourrait passer de longues années derrière les barreaux.