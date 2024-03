Alioune Tine : "On avait promis de changer la capitale du Sénégal, mais on n'a pas franchi le pas!"

Le président-fondateur d'Afrikajom Center estime qu'il est temps de faire comme le Nigéria. Dans un tweet, Alioune Tine rappelle aux différents candidats que "Dakar est saturé, Dakar est pollué, Dakar est défiguré."

Ainsi, pour désengorger la capitale, il évoque le cas de Abuja qui a été choisi comme capitale du Nigéria à la place de Lagos. " Depuis 2000 , année de l’alternance on avait promis de changer de capitale mais on a pas franchi le pas. Il est temps d’y penser. Le Nigeria a changé de capitale en 90. Abuja, le milieu du pays a pris la place de Lagos", rappelle-t-il.

Il note que "regarder loin et regarder large pour transformer ensemble de la manière la plus inclusive possible et dans la diversité et la nawlanté", conclut-il.