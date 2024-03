Alioune Tine : "L’état, la Nation, la République, la Démocratie, ça se construit ensemble dans la diversité "

S'adressant aux différents candidats à la présidentielle de 2024, le président fondateur du Think Tank Afrikajom appelle à l'union des cœurs pour reconstruire l’Etat, la Nation, la République, la Démocratie. le tout dans un vivre ensemble. " Donner au mot changement une réalité, ne pas la confiner à la seule rhétorique politicienne. On change collectivement avec tous les sénégalais, femmes et hommes, jeunes et vieux, villes et campagne, majorité présidentielle et opposition. L’état, la Nation, la République, la Démocratie, ça se construit ensemble dans la diversité" lance Alioune Tine.



Revenant sur le débat du transfèrement de la capitale, il estime que c'est le bon moment car Dakar étouffe et ne respire plus. " Le débat sur le transfert de la capitale est un bon débat, c’est un débat qu’il faut articuler avec le débat sur l’équité territoriale".



Il note que créer une nouvelle capitale au milieu du pays corrigera l'équité territoriale. " Kaolack pourrait parfaitement avoir cette vocation et de là, construire une toile d’araignée avec les chemins de fer et toutes formes d'infrastrures vers l’ensemble du pays. Envisager de grands travaux et faire travailler les jeunes. Développer dans tous les secteurs dans la durée. Transformer le pays dans la durée, relier le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest. Corriger dans la durée les fractures territoriales et les fractures ethniques émergentes, urbaniser au propre comme au figuré. Guérir des fractures et des fragmentations de toutes en regardant loin et en regardant le large" conclut-il.