Alioune Sarr de Cap24, un candidat qui montre la voie à prendre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire

Pour obtenir la satisfaction de tous les besoins alimentaires, il est évident que tout le monde doit s'y mettre. Selon Alioune Sarr, maire de Notto Diobass et président du parti Cap24, il n'y a pas que la politique et faudrait-il que tous les leaders politiques s'activent dans l'agriculture et l'élevage pour que le Sénégal puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est d'ailleurs tout le sens de la visite effectuée au niveau de la ferme de dix hectares du leader de Cap24 pour montrer aux Sénégalais que son projet économique; pour le pays tient. En effet, cette conviction habite l'ancien ministre depuis le bas âge. Dans cette ferme où sont élevés des chèvres, des bœufs et des moutons, on y cultive également la fraise, la papaye, le piment, le Gombo entre autres. Une trentaine de jeunes y sont employés et beaucoup de jeunes de l'Isep et de l'ENSA y font des stages. "Ma conviction est que nous pouvons combler le gap des importations et assurer l'autosuffisance alimentaire", a-t-il tenu à préciser. Une approche qui, selon lui, doit permettre au Sénégal d'avoir une souveraineté alimentaire. " Ceci est un exemple que nous devons vulgariser", ajoute-t-il. Non sans souligner que cette initiative est une chaîne dans laquelle sera greffée, la production de l'aliment de bétail et du lait.

Pour lui, c'est un pas pour montrer aux Sénégalais qu'ils peuvent faire confiance au parti Cap24. Il a également tenu à dire aux jeunes que l'agriculture et l'élevage peuvent être une source de revenu pour leur stabilité financière.