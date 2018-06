Aliou Cissé met la pression sur le Japon

Le dernier entraînement avant d’affronter le Japon a été précédé par la traditionnelle conférence de presse d'avant match de Aliou Cissé.



Le sélectionneur s’est présenté devant les journalistes à la veille du match de la deuxième journée du groupe H entre le Sénégal et le Japon. Et, il est revenu sur la manière de jouer face aux Blue Samurais : "Les japonais ont des qualités athlétiques. C’est une équipe qui agresse quand elle perd le ballon. Dans le harcèlement, c’est très costaud. Pour faire la pression sur le porteur, notamment en début de match, il faudra être fort athlétiquement. Je pense qu’il faut faire la différence, être costaud et être athlétique", a dit le coach sénégalais. Comme le Japon, le Sénégal est aussi doté de joueurs avec des qualités techniques, selon Cissé. "Ils ont envie de gagner, et nous aussi nous avons envie de gagner. Nous avons à cœur de bien faire. Ils ont de très bon joueurs et nous aussi. Il y aura du spectacle. ", a-t-il ajouté…