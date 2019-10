Aliou Cissé devient ambassadeur du tourisme au Sénégal.

L’ancien international Sénégalais a été désigné ambassadeur du tourisme au Sénégal, par le ministre du tourisme, des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Alioune Sarr.



Les raisons de cette désignation s’expliquent par le fait que l’entraîneur Sénégalais, depuis quelques années, abat un travail colossal avec les « Lions. » En effet, il a réussi la prouesse de qualifier le Sénégal à la coupe du monde 2018, et de le hisser à la finale de la CAN 2019 entre autres performances. Suffisamment donc pour motiver le choix porté sur sa personne.



L’objectif est de concrétiser l’union entre le sport et le tourisme. Une nomination dont s’est réjoui Cissé, qui se trouve présentement à Paris dans le cadre de la préparation du match amical Brésil – Sénégal (10 octobre.) Les « Lions » devrait être en regroupement en France à partir du 6 octobre...