Akira Nishino après le match nul face au Sénégal : « C'est un bon point »

Le Sénégal et le Japon ont partagé les points dimanche soir à Ekaterinbourg (2-2). Et le sélectionneur japonais est content du point pris. « Nous avons réussi à avoir un point. C’est un bon point. On a bien joué en faisant ce qu’on avait prévu de faire. Nous avons réussi à construire des attaques placées. Nous avons aussi réussi à jouer sur notre propre registre. A la mi-temps, on voulait continuer à jouer le ballon. Le Sénégal est une bonne équipe et n’est pas là par hasard », a dit Akira Nishino.



Le coach japonais est confiant dans la course pour la qualification au second tour. « J’espère que ce résultat sera utile pour la qualification. On a marqué sur des actions collectives. C’est dommage de prendre deux buts mais on égalise à deux reprises. C’est un signe encourageant. Nous avons joué sur un bon rythme. L’équipe a montré de bonnes choses », se félicite le coach des Blue Samurai...