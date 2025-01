Aïssata Tall Sall : « Ils veulent salir notre pays ? Qu'ils marchent sur nos cadavres. Nous resterons aux côtés de Farba Ngom! »

Lors de son intervention, Aïssata Tall Sall, ancienne ministre des Affaires étrangères et actuellement députée de l'intercoalition Takku Wallu, a exprimé une détermination sans faille face aux attaques politiques contre Farba Ngom. Après avoir d'abord pris la parole en Peulh, elle a souligné que le Sénégal est une nation forte, une république debout, et que ceux qui tentent de salir son image devront "marcher sur nos cadavres". L’honorable député a réaffirmé l’engagement de sa coalition à lutter contre ce qu'elle appelle "le mensonge et la loi du plus fort" imposée par certains acteurs politiques, promettant que la résistance se poursuivra avec encore plus de courage et de détermination.



Aïssata Tall Sall a insisté sur le fait que le combat pour la justice et contre l’injustice se poursuivra sur tous les fronts, tant à l’Assemblée nationale que sur le terrain politique. "Personne ne nous en empêchera", a-t-elle martelé, soulignant que sa solidarité avec Farba Ngom, victime selon elle d'un acharnement politique, reste totale. Elle a conclu son discours en réaffirmant que leur lutte ne fait que commencer et que l'unité et la détermination de leur mouvement continueront à faire face aux manœuvres de ceux qui veulent déstabiliser le pays.