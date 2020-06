Aide alimentaire : L’ASAS pour une prise en compte des agents de santé communautaires.

L’aide alimentaire destinée aux populations intéresse au plus haut point les acteurs sanitaires qui s’activent au niveau des communes. En conférence de presse, ce 23 juin, sur le thème « pandémie et déconfinement ? », l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS) regroupant le Sutsas, le Sudtm, le Sat, Santé/D and Gueusseum, a plaidé pour une prise en compte des agents de santé communautaire. « Les agents de santé communautaire méritent une part dans l’aide destinée aux populations », a soutenu le président de l’ASAS, Mballo Dia Thiam, qui relève que personne n’est plus habilité que ces acteurs. « Il s’agit du développement communautaire qui assiste d’autres populations démunies, nous pensons aussi que les agents communautaires sont des cibles qu’on doit assister », a conclu le président de l’alliance qui se prononçait dans une rencontre tenue à la clinique polytechnique de la Médina.