Agression contre des journalistes de Dakaractu : le Forum du justiciable interpelle le gouvernement et l’administration policière

L’agression dont ont été victimes ce matin, en marge du procès de Khalifa Sall, des journalistes de Dakaractu, suscite déjà l’indignation des défenseurs des droits de l’homme. En clair, à travers un communiqué reçu par la rédaction, « le Forum du Justiciable interpelle directement le directeur général de la police nationale sur ces pratiques devenues récurrentes qui n'honorent pas la police nationale sénégalaise.

« La police doit avoir un meilleur traitement à l'égard des journalistes », exhorte le communiqué. Cela, non sans inviter « également le ministre de la Justice en charge du bon fonctionnement du service public de la justice à faciliter l'accès des journalistes au procès ».



Qualifiant ces actes comme « une atteinte grave à la liberté de travail et au droit à l'information », le Forum trouve « inadmissible et inconcevable dans un état de droit qu'on empêche des journalistes de faire convenablement leur travail au moment où la presse internationale n'est guère inquiétée ».