AfroBasket 2025: / Le Sénégal terrasse le Nigeria et file en demi-finale contre le Mali

Le Sénégal poursuit son épopée à l’AfroBasket 2025 en Angola avec une victoire éclatante face au Nigeria (91-75), validant son billet pour les demi-finales où il affrontera le Mali.



Portés par un Jean Jacques Boissy étincelant, les Lions de la Téranga ont dominé les D’Tigers dans tous les compartiments du jeu. Le meneur sénégalais a livré une prestation magistrale, enchaînant les paniers primés et les pénétrations tranchantes, tout en dictant le tempo du match.



Le Sénégal a pris l’avantage dès le deuxième quart-temps, creusant un écart que le Nigeria n’a jamais pu combler. La défense sénégalaise, agressive et bien organisée, a étouffé les tentatives nigérianes, notamment celles de Josh Okogie, limité à 12 points.



Les Lions retrouveront le Mali, tombeur de la Côte d’Ivoire en prolongation (102-96), pour une demi-finale explosive entre deux nations en quête de sacre continental. Le duel est prévu ce samedi 23 août à Luanda.



Le Sénégal, qui n’a plus remporté l’AfroBasket depuis 1997, semble plus que jamais armé pour aller au bout. Avec un collectif soudé, une rotation efficace et des leaders comme Boissy et Brancou Badio, les Lions rêvent de reconquérir le trône africain.